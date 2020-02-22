Iğdır'da etkili olan ve yer yer evlerin çatısına kadar çıkan kar hem vatandaşların yaşamını hem de köylerin yollarını açmaya çalışan ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

Kentin kuzeyinde yer alan ve bölgenin en zorlu coğrafi koşullarını barındıran Aras Dağları'ndaki yerleşim yerlerinde ağır kış şartları etkili oluyor.

Özellikle 2 bin 500 rakımlı Dipsiz köyünde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı neredeyse evlerin çatılarına kadar ulaştı.

Köyde yaşayan vatandaşlar açtıkları kar tünelleriyle evlerine ulaşmaya çalışırken, yağış nedeniyle yaşam zaman zaman adeta durma noktasına geliyor.

Köylerin yollarını da kapatan kar hem vatandaşların hayatını hem de karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını güçleştiriyor.

"Kar kaplanları"nın en zorlu yol açma mesaisi Dipsiz'de yaşanıyor

Bölgede kapanan yolları ulaşıma açmaya çalışan Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler de en ağır mücadelelerini Aras Dağları'nda bulunan ve karlar altında kalan Dipsiz köyünde veriyor.

Dipsiz köyü, etkili olan yağışın ardından metrelerce yükseklikte kar tutuyor ve başlatılan çalışmalar ancak 1 haftada tamamlanıyor.

İl Özel İdaresi operatörlerinden Hasan Güneş yaptığı açıklamada, bölgede kış şartlarının yoğun şekilde etkili olduğunu söyledi.

Kar yağışının yanı sıra tipinin işleri zorlaştırdığını belirten Güneş, "Bu bölgede çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Rakım yaklaşık 2 bin 500, burası mevcut köylerimizin içinde en yüksek tepedir. Şu an 3 ekibimiz çalışıyor, her ekibimizde greyder, kepçe ve kar savuran var." dedi.

Dipsiz köyünde çalışmanın birçok riski de beraberinde getirdiğini anlatan Güneş, "Dipsiz köyünde metrelerce kar düşüyor, tipi de etkili oluyor. Bize geçit vermiyor ama biz gece gündüz çalışıp vatandaşa yardımcı oluyoruz. Dipsiz'den sonra 10 köyümüz daha var, bu yola bağlı. Çığ tehlikesiyle de karşılaşıyoruz ama mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kar rotatifi operatörü Ali Şimşek de çalışmaların bazen günlerce sürdüğünü belirterek, "Dipsiz grubu demek Iğdır'ın en yüksek, en fazla tipi olan yeri demektir. Dipsiz grubunun yolunu açmak yürek ister. En ufak bir kar yağışında dahi yollar hemen kapanabiliyor. Yoğun kar yağışında ise tipinin de etkisiyle metrelerce yükseklikte kar kütleleri oluşuyor. Yolları yeniden ulaşıma açmak çok zor olsa da çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.