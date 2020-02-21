Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir sokak köpeği dışarıda duran bir kişinin yanına yaklaşarak kendini sevdirmek istedi.

Oradan uzaklaşan kişiyi gören temizlik görevlisi, köpeğin yanına gidip sevmeye başladı. Kuyruğunu sallayan köpeği seven temizlik görevlisi, köpeğin patisinden tutup tokalaştı. Görüntülerse güvenlik kamerasına yansıdı.