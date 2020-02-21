Haber Giriş: Kaynak: DHA
Sokak köpeğiyle temizlik görevlisinin sıcak karşılaşması
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, bir temizlik görevlisi ve sokak köpeğinin dostluğu kameralara yansıdı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir sokak köpeği dışarıda duran bir kişinin yanına yaklaşarak kendini sevdirmek istedi.
Oradan uzaklaşan kişiyi gören temizlik görevlisi, köpeğin yanına gidip sevmeye başladı. Kuyruğunu sallayan köpeği seven temizlik görevlisi, köpeğin patisinden tutup tokalaştı. Görüntülerse güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Sokak köpeği Temizlik işçisi malatya yeşilyurtSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 20:54
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