Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evinin altında 5 yıldır keçi yetiştiren İsmail Doğan'ın keçilerinden birisi üçüz yavru dünyaya getirdi.

Yavru oğlakları evinde besliyor

İsmail Doğan, havaların soğuk olması, yavruların annelerinden yeterince süt alamaması üzerine, oğlakları evinde besleme kararı verdi.

[Fotoğraf: AA]

Doğan ailesi, evlerinin oturma odasına çıkardıkları ve bebeklerimiz dedikleri üçüz yavruları biberonla beslemeye başladı.

İsmail Doğan, bir keçinin tek batında üçüz doğurmasının ender olduğunu, bunun kendileri için şans olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Bunlar bizim bebeklerimiz"

Keçi yetiştiriciliğini severek yaptıklarını belirten Doğan, şunları söyledi:

"Daha önce ikiz yavrulayan keçilerimiz olmuştu ama bu sefer ilk defa üçüz yavrularımız oldu. Üçü de erkek. Hava şartlarının soğuk olması nedeniyle eve çıkarttık. Biberonla beslemeye çalışıyoruz. Yavruların biraz kendine gelmesi gerekiyor. Aşağı annesinin yanına indirip geri çıkartacağız. Bunlar bizim özel misafirlerimiz, bebeklerimiz."

Fatma Doğan ise eşiyle karar alarak minik misafirlerinin bakımlarını evde yapmaya karar verdiklerini söyledi.