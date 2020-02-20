Kış mevsimini adalarda geçiren keçilerin dönüş yolculuğu
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kış mevsimini adalarda geçiren küçükbaş hayvanların balıkçı tekneleri üzerindeki dönüş yolculuğu ilgi çekiyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan besiciler, kıl keçilerini, çoban ve yem maliyetinden kurtulmak amacıyla kış döneminde otlaklık olarak kullandıkları yakınlardaki Hacıakif Adası'na bırakıyor.
Besiciler, sonbahar döneminde balıkçı tekneleriyle götürüp saldıkları kıl keçilerini, ilkbahar döneminin yaklaşması ile birlikte gelen kuzulama dönemi dolayısıyla tekrar dönüş yolculuğuna çıkarmaya başladı.
Adadan teknelere yüklenerek karşı kıyıya taşınan kıl keçisi sürüleri, bindirildikleri kayıklar üzerinde ilginç ve renkli görüntüler oluşturdu.
1-1,5 saatlik bir sürede toparlandılar
Aileleri ve yerleşim merkezindeki balıkçıların da hayvan sahiplerine imece usulü destek verdiği yorucu mesai, adaya sonbahar döneminde salınan hayvanların toplanmasıyla başladı.
Islık çalarak ve çeşitli sesler çıkararak keçileri adanın yüksek kesimlerinden aşağıdaki kıyıya yaklaşık 1-1,5 saatlik bir sürede toplayan besiciler, hayvanları balıkçı teknelerine yükledi.
Balıkçı tekneleri, çok sayıda sefer yaparak keçileri, göl üzerinden iskele mevkisi adı verilen karşı kıyıya ulaştırdı.
Sürü arasında yavrulayan bir keçinin, oğlağını karşı kıyıda emzirmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Hayvanlar doğal ortamda yetişen zengin bitki örtüsü ile besleniyor
Besici Hasan Eren, adalara hayvan naklinin kendilerine atalarından kalan bir gelenek olduğunu ve bu geleneği 55 yıldır sürdürdüklerini söyledi.
Hacıakif Adası'nın, besi hayvanlarının otlaklık olarak kullandığı en büyük adalardan olduğunu anlatan Eren, şöyle konuştu:
"Adaya çıkardığımız hayvanlarımız, burada doğal ortamda yetişen zengin bitki örtüsü ile besleniyor. Ekim ayında bırakıyoruz, ağaç diplerinde, canı nerede isterse açık alanda kalıyor, başıboş olarak gezerek besleniyor. O yüzden bu dönemde çoban ihtiyacı da olmuyor."
Hayvanları arada gelip kontrol ettiklerini, tuzlarını verdiklerinibelirten Eren, "Ada etrafı gölle çevrili olduğu için içme suyunu da buradan karşılıyorlar. Tek endişemiz göl donduğu zamanlarda oluyor. Çünkü göl donduğu zaman kurtlar adaya çıkarak hayvanları telef ediyor" dedi.