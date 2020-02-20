Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan besiciler, kıl keçilerini, çoban ve yem maliyetinden kurtulmak amacıyla kış döneminde otlaklık olarak kullandıkları yakınlardaki Hacıakif Adası'na bırakıyor.

Besiciler, sonbahar döneminde balıkçı tekneleriyle götürüp saldıkları kıl keçilerini, ilkbahar döneminin yaklaşması ile birlikte gelen kuzulama dönemi dolayısıyla tekrar dönüş yolculuğuna çıkarmaya başladı.

Adadan teknelere yüklenerek karşı kıyıya taşınan kıl keçisi sürüleri, bindirildikleri kayıklar üzerinde ilginç ve renkli görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

1-1,5 saatlik bir sürede toparlandılar

Aileleri ve yerleşim merkezindeki balıkçıların da hayvan sahiplerine imece usulü destek verdiği yorucu mesai, adaya sonbahar döneminde salınan hayvanların toplanmasıyla başladı.

Islık çalarak ve çeşitli sesler çıkararak keçileri adanın yüksek kesimlerinden aşağıdaki kıyıya yaklaşık 1-1,5 saatlik bir sürede toplayan besiciler, hayvanları balıkçı teknelerine yükledi.

[Fotoğraf: AA]

Balıkçı tekneleri, çok sayıda sefer yaparak keçileri, göl üzerinden iskele mevkisi adı verilen karşı kıyıya ulaştırdı.

Sürü arasında yavrulayan bir keçinin, oğlağını karşı kıyıda emzirmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Hayvanlar doğal ortamda yetişen zengin bitki örtüsü ile besleniyor

Besici Hasan Eren, adalara hayvan naklinin kendilerine atalarından kalan bir gelenek olduğunu ve bu geleneği 55 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Hacıakif Adası'nın, besi hayvanlarının otlaklık olarak kullandığı en büyük adalardan olduğunu anlatan Eren, şöyle konuştu:

"Adaya çıkardığımız hayvanlarımız, burada doğal ortamda yetişen zengin bitki örtüsü ile besleniyor. Ekim ayında bırakıyoruz, ağaç diplerinde, canı nerede isterse açık alanda kalıyor, başıboş olarak gezerek besleniyor. O yüzden bu dönemde çoban ihtiyacı da olmuyor."

[Fotoğraf: AA]

Hayvanları arada gelip kontrol ettiklerini, tuzlarını verdiklerinibelirten Eren, "Ada etrafı gölle çevrili olduğu için içme suyunu da buradan karşılıyorlar. Tek endişemiz göl donduğu zamanlarda oluyor. Çünkü göl donduğu zaman kurtlar adaya çıkarak hayvanları telef ediyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]