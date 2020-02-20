Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kavga eden keçilere hortumla çözüm buldu
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bir çiftçi, birbirlerini boynuzlayan keçilere ilginç bir çözüm buldu, boynuzlarına hortum taktı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, çetin geçen kış aylarından dolayı keçiler 4 ay boyunca ahırlarda bekletildi. Keçilerin kavgası çiftçinin ilginç bir yöntem bulmasını sağladı. Çiftçi, birbirlerini boynuzlayan hayvanları tek tek yakalayarak boynuzlarına hortum taktı.
[Fotoğraf: İHA]
Hortum sayesinde kavga eden keçilerin yaralanmasının önüne geçildi. Bugüne kadar 4 keçisi kavga nedeniyle telef olan çiftçi, çözümü ancak bu şekilde bulduğunu söyledi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: şırnak beytüşşebap kavga eden keçiler Hortum boynuzSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 12:14
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