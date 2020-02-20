Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, çetin geçen kış aylarından dolayı keçiler 4 ay boyunca ahırlarda bekletildi. Keçilerin kavgası çiftçinin ilginç bir yöntem bulmasını sağladı. Çiftçi, birbirlerini boynuzlayan hayvanları tek tek yakalayarak boynuzlarına hortum taktı.

[Fotoğraf: İHA]

Hortum sayesinde kavga eden keçilerin yaralanmasının önüne geçildi. Bugüne kadar 4 keçisi kavga nedeniyle telef olan çiftçi, çözümü ancak bu şekilde bulduğunu söyledi.

[Fotoğraf: İHA]