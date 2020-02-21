Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Akçalı köyü adeta kardan adamı andırıyor.

Köydeki evler kardan kaybolmuş. Çatılardan inen karlar büyük tehlike oluşturuyor.

Evler arasında kar tüneli açtılar

Köylüler evlerinden dışarıyı görebilmek için kardan kaybolan pencereleri ve yer ile dümdüz olmuş ahır ve tandır damlarını bulmak için kardan temizlemek zorunda kalıyorlar.

Bir çok köylü ise yan komşusuna gitmek için tünel yapmış.

Yaşar Yıldız, İskender Kaya ve Aydın Arslan adlı komşular birbirlerine gidebilmek için, her gün yol açmaktansa evleri arasında kar tüneli yaptılar.