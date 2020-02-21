Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Köyde kar tüneli yaparak komşuya gidebiliyorlar
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu köylerde komşular evlerinin arasında kar tüneli yaparak gidip gelebiliyorlar.
Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Akçalı köyü adeta kardan adamı andırıyor.
Köydeki evler kardan kaybolmuş. Çatılardan inen karlar büyük tehlike oluşturuyor.
Evler arasında kar tüneli açtılar
Köylüler evlerinden dışarıyı görebilmek için kardan kaybolan pencereleri ve yer ile dümdüz olmuş ahır ve tandır damlarını bulmak için kardan temizlemek zorunda kalıyorlar.
Bir çok köylü ise yan komşusuna gitmek için tünel yapmış.
Yaşar Yıldız, İskender Kaya ve Aydın Arslan adlı komşular birbirlerine gidebilmek için, her gün yol açmaktansa evleri arasında kar tüneli yaptılar.
Etiketler: Yüksekova şiddetli kış karSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:39
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