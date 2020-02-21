Üzerindeki mavi önlüğüyle öğrencilerin sıra arkadaşı oldu. Sevimli tavırlarıyla bir anda gündemde yer buldu. Yoğun ilgi sevimli köpek 'Fındık'a nazar değdirdi.

Tüm okulun maskotu oldu

Tokat Turhal'a bağlı Kayacık köyünde öğretmen Mustafa Önlen tarafından mezarlıkta bulunmuş, okula getirilmişti Fındık.

Öğrenciler onu çok sevdi önlük giydirip sınıflarına aldı. Ve zaman içinde de tüm okulun maskotu haline geldi.

Haybulans geldi

Bugün rahatsızlığı nedeni ile sınıfa girmeyen Fındık okul bahçesinde güneşli havada dinlenmeyi tercih etti. Köpeğin hasta olduğunun bildirilmesi üzerine okula Turhal Belediyesi sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi hayvan ambulansı (haybulans) geldi. Belediye veterineri Fındık'ı tedavi etti.

[Fotoğraf: DHA]

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler de Fındık'ı ziyaret etti.

[Fotoğraf: DHA]

Fındık'ın sıra arkadaşları eski sağlığına kavuşmasını bekliyor.