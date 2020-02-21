Maskot 'Fındık' hastalandı
Tokat'ta öğrencilerin sahiplendiği köpek Fındık'a nazar değdi. Giydiği mavi önlüklü görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi gören Fındık hasta oldu.
Üzerindeki mavi önlüğüyle öğrencilerin sıra arkadaşı oldu. Sevimli tavırlarıyla bir anda gündemde yer buldu. Yoğun ilgi sevimli köpek 'Fındık'a nazar değdirdi.
Tüm okulun maskotu oldu
Tokat Turhal'a bağlı Kayacık köyünde öğretmen Mustafa Önlen tarafından mezarlıkta bulunmuş, okula getirilmişti Fındık.
Öğrenciler onu çok sevdi önlük giydirip sınıflarına aldı. Ve zaman içinde de tüm okulun maskotu haline geldi.
Haybulans geldi
Bugün rahatsızlığı nedeni ile sınıfa girmeyen Fındık okul bahçesinde güneşli havada dinlenmeyi tercih etti. Köpeğin hasta olduğunun bildirilmesi üzerine okula Turhal Belediyesi sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi hayvan ambulansı (haybulans) geldi. Belediye veterineri Fındık'ı tedavi etti.
Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler de Fındık'ı ziyaret etti.
Fındık'ın sıra arkadaşları eski sağlığına kavuşmasını bekliyor.
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