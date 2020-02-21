İstanbul Küçükçekmece'deki TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 350 öğrencisiyle benzeri olmayan bir başarıya imza atıyor. Gençler meslek öğrenirken üretime katkıda bulunuyor. Öğrencilerin çoğu ayakkabı firma sahiplerinin ya da çalışanlarının yakınları.

Öğrenci Zeynep Bat, ortaokuldan beri ayakkabı tasarımcılığına merakı olduğunu söyleyerek, "Burada yapılan şahane şeyler olduğunu görüyorum. Bu mesleği bu okulu seçtiğim için mutluyum" dedi.

Ayakkabı üretiminin tüm aşamaları atölyelerde anlatılıyor. Öğrencilere yılda iki kere ürettikleri ayakkabılardan veriliyor. Öğrencilerden Alperen Arslan, 3 sene önce yaptığı bir botu hala giyiyor.

Depremzedelere de bot gönderecekler

Üreten okullar projesindeki tüm liseler döner sermaye ile çalışıyor.

Okul Müdürü Selim Şahin, "İlk siparişlerimizi de bu yıl Anadolu, Çağlayan ve Gaziosmanpaşa adliyelerinden aldık. Adliyelerimizin güvenlik görevlilerine yaklaşık 800 çift deri bot ürettik" dedi.

Okul siparişleri almaya başladı ama sosyal sorumluluk projeleri de devam ediyor. Okulda üretilen bazı botlar Malatya ve Elazığ'daki depremzedelere gönderilecek.

Öğrenciler iş bulmakta zorlanmıyor

Üretilen ayakkabıların satış gelirinden öğrenciler de harçlık niteliğinde bir pay alıyor.

Şahin, gelirin bir kısmının masraflara harcandığını söyleyerek, "Geri kalanının büyük bir kısmı döner sermayeye çalışan öğretmen ve öğrencilere dağıtılacak. Çok büyük paralar olmasa da harçlık kazanmış olacaklar" dedi.

Öğrenciler mezuniyet sonrası iş bulmakta da zorlanmıyor. Müdür Yardımcısı Turan Çinkılıç, şu anda okulda 350 öğrenci olduğunu anlatarak, her yıl yaklaşık 100 öğrenci mezun ettiklerini söyledi. Ayrıca, genelde yüzde 50'nin üzerinde istihdam garantisi verdiklerini vurguladı.

Okulun en büyük hedefi ise, öğrencileri kendi alanlarında başarılı bir iş insanı olarak görmek.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Bülent Uzun