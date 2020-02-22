Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Kastamonu'nun Muratbaşı köyüne yaptırılan seyir terasının hizmete girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Küre Dağları Milli Parkı'nın, Pınarbaşı sınırlarında kalan bölümde yaptırılan üç katlı seyir terası sayesinde, Küre Dağları'nın yanı sıra Valla Kanyonu'nun giriş kısmı görülebilecek.

"Adrenalin dolu bir teras"

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kanyona Kerte köyündeki seyir terasından sonra ikincisini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Heyecan tutkunlarının hoşuna gidecek bir teras olduğunu anlatan Karadeniz, "Adrenalin dolu bir teras. Esnek yapılmış olması ayrı bir heyecan katıyor. Macera sporu sevenler için Valla Kanyonu cazip bir yerdi. Doğaseverler için de cazip hale gelecek" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yeni terasın diğer teraslarla birleşerek bölgeye önemli değer katacağını belirten Karadeniz, "Valla Kanyonu önemli ziyaret noktalarından biri haline gelecek. Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerimizi kapsayan bu bölge, son yatırımlarla cazibe noktası haline geldi" diye konuştu.

"Küre Dağları Milli Parkı çok önemli bir değer"

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ise, Küre Dağları Milli Parkı'nın kanyonları, şelaleleri ve mağaralarıyla çok önemli bir değer olduğuna dikkat çekti.

Bölgedeki kanyonların da önem taşıdığını anlatan Başyiğit, "Valla Kanyonu'nun yer yer bin 200 metreye ulaşan derinliği var. Uzunluğu 12 kilometre. Bu bölgede daha önceden bir seyir terası yapılmış ama yetersizdi. Üç katlı bu seyir terası, alanın tamamını görecek şekilde yapıldı" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Son yatırımlarla bölgenin tanınırlığının ve turist sayısının artacağını vurgulayan Başyiğit, yeni projeler yapmaya devam edeceklerini söyledi.