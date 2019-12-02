Samsun'da 22. yüzyılın bakış açısının kazandırılması hedefiyle başarılı 15 kız öğrencinin katılımıyla hayata geçirilen "Marslı Mühendis Kızlar Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaların ilk bölümü tamamlandı.

Samsun'da 2 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında, devlet okullarında öğrenim gören 14 ile 17 yaş arası başarılı 15 kız öğrenciye Samsun Bilim Merkezinde eğitim verilmeye başlandı.

Samsun'da yürütülen çalışmaların yanı sıra İzmir'de uzay kampına götürülen kız öğrenciler, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) teknokentte bilimsel çalışmalara katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Uluslararası sertifikalı tıbbi organ modellemeye dair bilimsel çalışmalarda yer alan öğrenciler, organ modellemesi, artırılmış ve yapay gerçeklik, üç boyutlu görüntüleme gibi alanlarda bilgi edindi.

Proje kapsamında öğrenciler, "THK-5" ve "THK 13" model uçakların modellemesini de hayata geçirerek, Samsun Radyo Kontrollü Araçlar Spor Kulübünün desteğiyle uçurdu.

Samsun Barosu Yapay Zeka ve Hukuk Çalışma Grubu Başkanı ve proje koordinatörü avukat Burhan Uyan, gençleri uzay gibi bir hedefe yönlendirme açısından algı oluşturmak amacıyla projeye "Marslı Mühendis Kızlar" adının verildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Geçmişte üretilen Türk uçaklarının modellemesi yapıldı

Proje kapsamında Türk havacılığında 1948 yılında geliştirilen "THK 13" ile 1945 yılında hava ambulansı olarak yapılan ve ihraç edilen ilk ve tek Türk uçağı "THK-5"in modellemesini hayata geçirdiklerini dile getiren Uyan, "Projeyle lider karakterli, gelecek konusunda yetkinlik bazlı düşünebilen, analitik düşünce sistemine sahip, arkadaşlarına yol gösterebilecek, düşük egolu ancak yüksek duygusal zekaya sahip kız çocukların ülkelerinin teknik tarihlerinden ilham alarak geleceği tasarlaması konusunda hayal güçlerini uyandıracak bir çalışma yaptık. Amacımız genç kızlarımıza 22. yüzyılın teknolojisi ile bakış açıları kazandırmak" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Projenin bundan sonra da benzer bilimsel çalışmalarla süreceğini belirten Uyan, "Çocuklarımızın geçmişte sıkıntılar içinde teknolojik başarılar göstermiş insanların hatıralarını onurlandıracak şekilde ilham alıp Türk milletini ileriye taşıyacak teknolojik altyapıya sahip olmalarını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrenciler de projenin gelişimlerine büyük katkı sağladığını, özellikle mühendislik alanında geleceklerini planlamalarına olumlu yönde kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA