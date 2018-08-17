Malatya'da yaz Kur'an kursu öğrencilerin ilahileriyle tamamlandı

Malatya Somuncu Baba Külliyesi'nde Darende Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursu tamamlandı.

Külliyede düzenlenen Kur'an kursunun kapanış töreninde öğrenciler gösteri sundu. Şehitler için hatim duası yapılan törende, kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler ilahiler söyledi.

Darende Kaymakamı Hakan Enver Zengince, çocukların dinini tanıması ve iyi bir eğitim alması gerektiğini belirtti.

Çocukları yetiştirenlere büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen Zengince, "Sizler yaz Kur'an kurslarına göndermekle ilk adımı attınız. Ben tüm velilere teşekkür ederim. İnşallah bu kurslarla kalmaz, dini eğitimlerine devam ettirirsiniz ve vatanına, milletine bağlı, güzel çocuklar yetiştirirsiniz" dedi.

İlçe Müftüsü Nurullah Birlik, 2 ay süren kurslara katılan çocukların dini bütün, vatanına, milletine, devletine, bayrağına bağlı, sağlıklı, üretken, çalışkan ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirilmesinin çok önemli olduğunu anlattı.

Birlik, bu yıl düzenledikleri kurslara 2 bin öğrencinin katıldığını belirtti.

Kaynak: AA