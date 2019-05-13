Yaşam

Lüleburgaz'daki yüzlerce köpek için beslenme noktaları kuruldu

13 Mayıs 2019 Pazartesi 13:53 - Son Güncelleme 13 Mayıs 2019 Pazartesi 15:00

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ölümle yaşam arasındaki köpekler için beslenme noktaları oluşturuldu. Şimdiki hedef hem mama desteği hem de sokak hayvanlarının sahiplenilmesi.

Açlık, susuzluk ve hastalık... Lüleburgaz çöplüğünde yüzlerce sokak hayvanının bir parça yiyecek için verdikleri mücadele hayvanseverleri üzdü. Trakyalı hayvanseverler ile belediye ekipleri harekete geçti. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, beslenme noktalarının sayısını artırdıklarını söyledi. Ellerinde torba torba mamalarla hayvanseverler çöplüğe giderek, yüzlerce köpeği besledi. Hayvanseverler, sevimli dostların içler acısı durumdan kurtulması için sahiplenilmelerini bekliyor. Yuvayla birlikte mama desteği de gerekiyor. Haber: Levent Silistre Etiketler: sokak hayvanı Mama desteği Lüleburgaz köpek kırklareli beslenme noktaları

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