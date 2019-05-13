Açlık, susuzluk ve hastalık...
Lüleburgaz çöplüğünde yüzlerce sokak hayvanının bir parça yiyecek için verdikleri mücadele hayvanseverleri üzdü. Trakyalı hayvanseverler ile belediye ekipleri harekete geçti.
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, beslenme noktalarının sayısını artırdıklarını söyledi.
Ellerinde torba torba mamalarla hayvanseverler çöplüğe giderek, yüzlerce köpeği besledi.
Hayvanseverler, sevimli dostların içler acısı durumdan kurtulması için sahiplenilmelerini bekliyor. Yuvayla birlikte mama desteği de gerekiyor.
Haber: Levent Silistre