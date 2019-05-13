Mevlüt Ekşi, Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. 7 yaşındayken traktör kazası geçirdi. Olayın ardından yaşadığı omurilik travması sonucu, şimdi bedensel engelli olarak yaşamını sürdürüyor.

Eğitimine dışardan devam eden Ekşi, 18 yaşından sonra ise pazarlarda esnaflık yaptı, market işletti. Marketini kapatınca da engelli maaşı almaya başladı. Ekşi, şimdi sahillerde balon satarak eşine ve 11 yaşındaki oğluna bakıyor.

55 yaşındaki Mevlüt Ekşi, kazadan sonra hayata hiç küsmedi. Engeli nedeniyle okula gidemediğini, liseye kadar dışarıdan eğitimi sürdürdüğünü anlatan Ekşi, "Engelli olunca hayata küsmedim, hayata tutundum. Kendimde bir engel görmeden sürekli olarak hayatın içinde olmaya çalıştım. Burada da ailemin bana büyük destekleri oldu" dedi.

"Her engelli bir şekilde sosyalleşmeli"

Ekşi, engelli olmayan eşi Nilüfer ile tanıştıktan sonra severek evlendiklerini ve şu anda 11 yaşında Alperen isimli çocuklarının olduğunu söyleyerek, ailesiyle mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti.

Eşinin kendisi için "Annelerin en güzeli" olduğunu vurgulayan Ekşi, eşinin kendisinin yaşam enerjisi, çocuğunun da bir tanesi olduğundan bahsetti.

"Zaman zaman pazarlarda hırdavat da satıyorum. Ancak genelde sahilde balon satıyorum."

Engelli maaşının olmasına karşın, çalışmaya devam ettiğini ve balon satmaktan gocunmadığını anlatan Ekşi, "Helalinden kazanıldıktan sonra hiçbir iş ağır değil. Yeter ki kimsenin rızkına göz dikme. Emeğini vermediğin bir şeyi elde etmeye çalışma" diye konuştu.

Engellilerin sosyal hayata katılmamasının bazen ailelerinden bazen de engellinin kendisinden kaynaklandığını vurgulayan Ekşi, her engellinin bir şekilde sosyalleşmesi gerektiğini anlattı.

Kaynak: AA