Bartın Sayacılar ve Ayakkabıcılar Derneği tarafından nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması ve istihdama katkı sunulması amacıyla eğitim merkezi kurulması planlandı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 315 bin lira hibe sağladı

Şiremirtabaklar köyünde taşımalı sisteme geçilmesi nedeniyle atıl hale gelen bir okulun belirlenmesi üzerine, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde "Nitelikli Eleman İhtiyacının Karşılanması" projesi hazırlanarak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) sunuldu.

TSO'nun yanı sıra Bartın Sayacılar ve Ayakkabıcılar Derneği, Çalışma ve İş Kurumu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim il müdürlükleri ile ilde faaliyet gösteren ayakkabı firmalarının da iştirakçi olarak yer aldığı projeye BAKKA tarafından 315 bin lira hibe sağlandı.

Genç, kadın ve engelli girişimciler destekleniyor

Geçen yıl eylül ayında proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından eğitim merkezi olarak belirlenen atıl durumdaki köy okulu çatısından duvarlarına, kapılarından elektrik tesisatına kadar onarıldı.

Makine, mobilya ve gerekli teçhizatla donatılarak modern ve işlevsel bir hale getirilen eğitim merkezinde ocak-mart aylarını kapsayan ilk dönemde 13'ü kadın 25 kişiye eğitim verildi. Bu kişilerin, kentteki çeşitli ayakkabı ve saya fabrikalarında istihdamları sağlandı.

Mart-haziran aylarını kapsayan ikinci dönemde ise 16'sı kadın 25 kişinin eğitim aldığı merkez, nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına, gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimci olmasına katkı sunmaya devam ediyor.

"Sektör cazibe merkezi haline gelebilir"

Bartın Sayacılar ve Ayakkabıcılar Derneği Başkanı Necati Sandıklı, kentte ayakkabı ve saya imalatı yapan 18 firma olduğunu, sektörün kentte bir cazibe merkezi haline gelebileceğini düşündüklerini söyledi.

"Eğitim merkezi, girişimciliğin de kapısı"

Ayakkabı ve saraciye teknolojisi alanı öğretmeni Rıza Arslan da kursiyerlerin firmalarda istihdam edilmesinin yanında bazılarının girişimci olabileceğini belirterek, "Eğitim merkezimiz, istihdamın yanı sıra bir girişimcilik kapısı niteliğinde. Kursa özellikle kadınların ilgi göstermesi, kadın istihdamının artması adına gurur verici" dedi.

Kaynak: AA