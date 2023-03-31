Samsun'da 362 kuş türünün yaşadığı Kuş Cenneti'nin hemen devamında bulunan Bafra ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde yaklaşık 4 dönümlük ormanlık bölgede 50 leylek yuvası yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından etrafı koruma altına alınan arazideki ağaçların bazılarında 4 ile 5 leylek yuvası bulunuyor.

Baharın gelmesiyle birlikte leylekler, yuvaları doldurmaya başladı. İlkbaharı ve yazı burada geçirecek olan leylekler, ağustos ayından sonra yeniden Afrika'ya göç edecek.

Alana turistler ve kuş gözlemcileri ilgi gösteriyor

Bölgede leyleklerin rahatlıkla gözlemlenmesi için bir gözlem kulesi de bulunuyor. Konulan tabelalarla leylekler hakkında bilgi verilirken, alana turistler ve kuş gözlemcileri ilgi gösteriyor.

Doğanca Mahallesi sakinlerinden Serdar Uncu, leyleklerin her yıl aynı günlerde geldiğini söyleyerek "Leylekler 15 gün önce tek tek gelmeye başladı. Leylekler buranın olmazsa olmazıdır" dedi.

Kuş Cenneti

Samsun'da, 362 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge Temmuz 2018'de araç girişine kapatıldı.

5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor.

Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması ile bölgenin daha etkin korunması amaçlanıyor.