Orman yangınları sıcak yaz aylarında daha fazla görülse de yılın her döneminde Türkiye’nin doğal zenginliğini tehdit ediyor. Hem çevre açısından hem hayvan ve bitki çeşitliliği açısından olumsuz sonuçlara neden olan orman yangınları, yılın her döneminde görülebiliyor.

2022 yılında Türkiye’de 2 binden fazla orman yangını çıktı. Bunların önemli bir bölümü ihmal kaynaklı yaşanırken, terör örgütleri tarafından çıkarılan yangınlara da şahit olundu. 2021 ve 2022 yıllarında birçok noktada birden çıkarılan yangınlara 15 dakika içinde müdahale eden Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 için de hazırlıklarını tamamladı. Yılın başından bu yana, 284 orman yangını çıkarken, 171 de orman alanında ancak ‘orman dışı yangın’ olarak nitelenen olaylar görüldü. 463 hektar orman alanı zarar gördü, yaklaşık 22 saatlik uçuşla 92 sorti yapan uçaklar, 230 ton su atarak yangına müdahale etti.

[Grafikler: Nursel Cobuloğlu Çoban]

En Geniş Filo

2023’te orman yangınlarına müdahale için cumhuriyet tarihinin en büyük hava filosu oluşturuldu. Filoda 20 yangın söndürme uçağı, 55 helikopter ve 8 insansız hava aracı (İHA) bulunuyor. Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan Sikorsky helikopter, gece de görev yapabiliyor.

Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, hava filosunu bununla sınırlı tutmayacak. 2023 içinde 4 adet amfibik (hem karada hem suda hareket yeteneğine sahip) özellikli tanker uçak ile yüksek çözünürlükte görüntü sağlayan, dijital harita üreten sistemlerle donatılmış 1 havadan yönetim uçağı da filoya dahil edilecek.

Mülkiyeti bakanlığa ait olmak üzere yerli ve milli ‘Gökbey’ helikopterleri ve 16 uçağın daha envantere dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor.

İHA Kullanan İlk Ülke

Türkiye, ormanların korunmasında İHA teknolojisi kullanan ve İHA baz istasyonuna sahip olan ilk Avrupa ülkesi. Bu sayede anlık olarak 3 buçuk milyon hektar alan, yangına karşı taranabiliyor. Olası bir yangında ve yangın riskinde, çok daha hızlı müdahale şansı bulunabiliyor.

Orman Köylüsüne Destek

Yangının doğrudan muhatabı olan ve en büyük zararı gören orman köylülerine yönelik destekler de sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 10 bin 418 orman köylüsüne ve 9 tarımsal kalkınma kooperatifine, 531 milyon lira hibe ve sıfır faizli kredi desteği verildi. Ormancılık çalışmalarında istihdam edilen orman köylüsüne, 5 milyar 192 milyon lira katkı sağlandı.

[Fotoğraflar: AA]

Ağaçlandırma Devam Ediyor

610 farklı türde 257 milyon fidan üreten bakanlık, 100 bin hektar alanda ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışması gerçekleştirdi. 2022 yılında orman yangınlarından zarar gören alanlara 525 milyon fidan dikilmişti. ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ temasıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde de 4,2 milyon fidan, toprakla buluşturuldu.