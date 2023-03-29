Çarşamba günü Strasbourg'da başlayan dava, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından görülen ilk iklim davası.

Mahkeme, kendi ülkelerinde tüm yasal seçenekleri tüketmiş kişi ve gruplar için son başvuru yeri olarak hizmet veriyor.

Herhangi bir karar, sadece İsviçre için geçerli olacak olsa da, başarılı olursa, dava gelecekte açılacak çok sayıda benzer davanın kapılarını aralayabilir.

Dava, tümü 64 yaşın üzerinde olan 2 binden fazla İsviçreli kadından oluşan bir grup ve 80 ila 90 yaşlarında dört kadından oluşan ayrı bir grup olan 'İklim Koruma için İsviçreli Kıdemli Kadınlar' tarafından açıldı.

Mahkemeye göre, dava açıldığından beri dört kadından biri öldü.

Kadınlar, iklim krizi nedeniyle daha sert ve sık hale gelen sıcak hava dalgaları nedeniyle sağlıklarının ve yaşam kalitelerinin bozulduğunu iddia ediyor.

Kadınlar ilk olarak 2016 yılında İsviçre hükümetine ve diğer birkaç İsviçre makamına dava açtılar.

Hükümet organlarının, İsviçre'nin Paris İklim Anlaşması'nın küresel sıcaklıkları koruma hedefine uyma yolunda ilerlemesini sağlamayarak insan haklarını ihlal ettiğini söylüyorlar.