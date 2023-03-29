Azerbaycan'da, Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa, uğıradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, saldırıya yönelik açıklama yaptı.

Fazıl Mustafa yönelik saldırıya ilişkin "terör" eylemiyle ilgili ceza davası açıldı.

Fazıl Mustafa'nın sağlık durumu iyi

Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, "28 Mart 2023 günü saat 21:51'de Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Fazıl Mustafa'nın evinin önünde, "Z" silahıyla ateş edilerek terör eylemi gerçekleştirildi." denildi.

Terör eylemi sonucunda Fazıl Mustafa sağ omuz kuşağını ve sağ uyluğunun alt üçte birini delen bir kurşun yarası aldı. Hastaneye kaldırılan Mustafa'nın hayati tehlikesi bulunmuyor.

"Acil operasyonel soruşturma önlemleri uygulanıyor"

Olayla ilgili olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Teşkilatının ana soruşturma dairesinde ceza davası açıldı.

Açıklamada, "Terör eylemini gerçekleştiren kişiyi ve suçla bağlantılı diğer kişileri tespit etmek ve onları cezai sorumluluğa getirmek için karmaşık acil operasyonel soruşturma önlemleri uygulanıyor. Kamuoyuna ek bilgi verilecektir." bilgileri verildi.