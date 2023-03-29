Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nablus kentinde çok sayıda mahalleye baskın yaptı.

Görgü tanıkları, Nablus'taki Asker Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında, buradaki bir evin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma yaşandığını belirtti.

İsrail askerlerinin kendilerine taş atan Filistinli gençlere plastik ve gerçek merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla karşılık verdiğini aktaran görgü tanıkları, askerlerin kuşattığı evden bir Filistinliyi gözaltına aldıktan sonra bölgeden çekildiğini kaydetti.

İsrail tarafından söz konusu olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail güçleri, son aylarda sık sık Nablus ve Cenin başta olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınlar düzenliyor, bunun ardından çıkan olaylar zaman zaman çatışmaya dönüşüyor.