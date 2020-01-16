Yaşam
Kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı16 Ocak 2020 Perşembe 12:31 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 13:21
Tekirdağ'da kuyuya düşen yavru köpeği, itfaiye ekipleri 1,5 saatlik çalışma sonucunda kurtardı.
Tekirdağ'da, bir yavru köpek, Çerkezköy ilçesindeki Veliköy Organize Sanayi Bölgesinde inşa edilen meslek lisesinin kanalizasyon sistemine düştü ve sıkıştı.
Su dolu kanalda şans eseri hayatta kalan yavru köpeğin sesini çevredekiler duydu. İtfaiyeye haber verildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri metrelerce uzunluktaki alanda yavru köpeğin yerini tespit etmeye çalıştı.
Kuyuya inen itfaiye ekipleri, 1,5 saatlik çabanın ardından minik köpeği bulunduğu noktadan çıkardı.
Kaynak: TRT Haber