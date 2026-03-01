Parçalı Bulutlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.03.2026 00:16

ABD, Filistin'e destek gösterilerinin yapıldığı Harvard'a "Yahudi karşıtlığı" davası açtı

ABD Adalet Bakanlığı, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek protestolarıyla gündeme gelen Harvard Üniversitesine "Yahudi ve İsrailli öğrencilere yönelik ırk ve ulusal köken ayrımcılığı yaptığı" gerekçesiyle dava açtı.

ABD'nin en köklü eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi, Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları nedeniyle hükümetin hedefinde kalmaya devam ediyor.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin "Yahudi ve İsrailli öğrencilere yönelik ırk ve ulusal köken ayrımcılığı yaparak" 1964 tarihli Medeni Haklar Yasası'nın 6. maddesini ihlal ettiği ve bu nedenle dava açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Harvard, İsrail'e karşıtlıklarını ifade ettiğini savunan Yahudi karşıtı öğrenci gruplarının, öğretim üyelerinin ve ziyaretçilerin, İsrail ile ırksal, etnik ve ulusal bağları olduğu düşünülen Yahudi ve İsrailli öğrencilere saldırmasına, onları taciz etmesine ve korkutmasına müsamaha göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

Üniversitenin "Yahudi ve İsrailli öğrencilerinin içinde bulunduğu zor duruma kasten kayıtsız kaldığı" savunulan açıklamada, Harvard'ın, "ilgili yasa maddesini ihlal ettiği süreç boyunca kabul ettiği" milyarlarca dolarlık fonun geri alınmasının amaçlandığı kaydedildi.

ABD hükümetinin, üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterilerine yönelik sert tutumu

ABD'deki üniversitelerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık düzenlenen Filistin'e destek gösterileri, İsrail yanlısı bazı kesimler tarafından "Yahudi düşmanlığı" yapıldığı öne sürülerek hedef alınmıştı.

Hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

ABD'deki bazı kuruluşlar da 2024'te üniversitelerde başlayan Filistin'e destek protestolarının ardından Columbia, Yale ve Harvard gibi ülkenin seçkin eğitim kurumlarının da arasında bulunduğu pek çok üniversite yönetimine karşı soruşturma açmış, siyasi baskıların yanında maddi kısıtlamalara gitmişti.

ETİKETLER
ABD Filistin Devleti
Sıradaki Haber
ABD’nin İran’a yönelik kara harekatı için ayrıntılı hazırlık yaptığı iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
Antalya Beydağları'ndaki 10 asırlık ardıç ağacı zamana direniyor
Antalya Beydağları'ndaki 10 asırlık ardıç ağacı zamana direniyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ