Al Jazeera 20.03.2026 23:21

Trump ateşkesi reddetti: Karşı tarafı yok ederken ateşkes yapılmaz

Beyaz Saray önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir ateşkes süreciyle ilgilenmediğini söyledi. Trump, "Ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken ateşkes yapılmaz. Savaş hazır olduğumda bitecek" ifadelerini kullandı.

İsrail'in savaşın sona erdirilmesi konusunda kendisiyle aynı fikirde olup olmadığına dair bir soruyu yanıtlayan Trump, "Sanırım öyle. İlişkimiz çok iyi ve aşağı yukarı benzer şeyler istiyoruz. İkimiz de zafer istiyoruz ve işte bunu elde ettik" dedi.

Hürmüz Boğazı için uluslararası çağrı

Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda "çok fazla yardıma" ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Trump; Çin ve Japonya gibi ülkelerin sürece dahil olmasının olumlu olacağını belirtti.

ABD'nin bu su yolunu Avrupa ve Asya ülkeleri kadar yoğun kullanmadığını ifade eden Trump, bölgedeki lojistik önemi geri plana iten bir yaklaşım sergiledi.

İngiltere'ye "geç kalındı" eleştirisi

İngiltere'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef alan İran füze rampalarına yönelik saldırılarda üslerini ABD kullanımına açma kararını değerlendiren Trump, bu hamleyi "çok geç bir yanıt" olarak nitelendirdi.

Trump, "İngiltere'nin bu tavrına şaşırdım, çok daha hızlı hareket etmeleri gerekirdi," diyerek müttefikini eleştirdi.

