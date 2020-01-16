Batman'ın Gercüş ilçesinde oturan Heybetullah Yarba 50 yaşında. 15 yıl önce Antalya'da inşaatta çalışırken, 3. kattan düşüp, sakat kaldı ve tekerlekli sandalyeyle yaşamaya başladı.

Fakat bu durum Yarba'yı yıldırmadı.

Çalışma azmi, evinin altında açtığı marangoz atölyesinde sanata dönüştü.

Yarba, ahşaptan yaptığı ürünleri satarak 4 çocuğunu okuttu.

"Kimse engelleri bahane etmesin"

Kimsenin engelli durumunu bahane etmemesi gerektiğini söyleyen Yarba, geçirdiği iş kazasının ardından 12 yıl boyunca yatakta yaşam mücadelesi verdiğini söyledi:

"Bu işe başlamadan önce inşaatçıydım. Antalya'da çalışıyordum. 2005 yılında geçirdiğim iş kazası soncunda belim kırıldı. 12 yıl yatakta kaldım, sürekli kitap okudum. 4 çocuğum okula gidiyordu, maddi durumumuz iyi değildi. Bir işle uğraşmaya karar verdim. Evimin alt katında marangoz atölyesi kurdum. Şimdi ahşaptan değişik ürünler üretiyorum."

"Dünyaya küsmeyin"

Yarba, severek yaptığı işiyle gurur duyuyor ayrıca herkese de bir tavsiyesi var:

"Kimse kendini boşa bırakarak dünyaya küsmesin. Hayata tutunmazsanız dünyayı kendinize zindan edersiniz."

Yarba, evinin alt katında kurduğu atölyede ürünlerini 2,5 lira ile 500 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

Kaynak: DHA