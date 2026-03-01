AA 21.03.2026 00:17

Suudi Arabistan: Topraklarımıza son 24 saatte 48 kamikaze İHA'yla saldırı düzenlendi

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkeye 48 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan yazılı açıklamada, İran kaynaklı İHA saldırılarının dün geceden beri sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İHA'ların 47’sinin doğu bölgesinde tespit edilerek imha edildiği, bir İHA'nın ise kuzeydeki El-Cevf bölgesinde düşürülerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

