Yaşam
Kuşadası'nda yat yarışı başladı26 Ekim 2019 Cumartesi 17:25 - Son Güncelleme 26 Ekim 2019 Cumartesi 17:29
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 7. Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları başladı. Yarış, güzel görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da Kuşadası Yat Kulübü (KAYK), Kuşadası Belediyesi ve çeşitli sponsorların desteğiyle düzenlenen yarışlara 6 metre ve üstü 21 yelkenli katıldı.
Yarın son bulacak yelken yarışları Kuşadası'nda renkli görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Yarışlara katılan tüm yatların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, pazartesi günü tören alanının bulunduğu Atatürk Meydanı önünden kortej geçişi yapacağı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: yat yarışları Kuşadası 29 ekim