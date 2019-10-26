İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Pelin Özdemir, 152 santime ulaşan saçlarıyla Türkiye Gezginler Kulübü tarafından organize edilen Dünya Çocuk Rekorları sıralamasına girdi.

Pelin Özdemir'in kuaför olan annesi Selma Özdemir, 2008 yılında dünyaya gelen kızının saçlarını hiç kesmediklerini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

İlk yıllarda ucundaki sarı lüleler nedeniyle kızının saçını kısaltmaya kıyamadığını anlatan Özdemir, "Pelin büyüdükçe saçının kesilmesini istemedi. Saçı 152 santime ulaşınca rekor hakemi Aydın Türkgücü ile görüştük. Ölçüm için bizi İstanbul'da düzenlenen organizasyona davet ettiler. Rekor Tescil Hakem Heyeti Başkanı Orhan Kural'ın gözetiminde ölçüm yapıldı" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Özdemir, ölçüm sonunda Pelin'e Dünya Çocuk Rekorları belgesinin takdim edildiğini söyledi.

Boyu 157 santim, saçı 152 santim olan Pelin Özdemir ise insanların saçlarına olan ilgisinden rahatsız olmadığını vurgulayarak, "Yolda görenler bana saçlarımla ilgili sorular soruyorlar. Birçok insanla tanışıp sohbet ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA