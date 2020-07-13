Varto ilçesine bağlı Taşçı köyünde yaşayan 3 çocuk babası Turabi Yoloğlu, taş üzerine yazı yazan babasından esinlenerek ağaçtan heykel yapımına merak saldı.

Dağda hayvan otlatırken topladığı kurumuş ağaçlardan önce kağnı, fayton gibi eşyalar yapan Yoloğlu, kendini geliştirmek için heykel yapmaya karar verdi.

Ağaç testeresi, keser, ucunu sivrilttiği çivi ve murçla kurumuş ağaçlara şekil veren Yoloğlu, birçok hayvanın heykelini yaptı.

"Farklı şeyler yaparak kendimi geliştirmek istedim"

Atölyede yaptığı heykel ve süs eşyalarını evinde sergileyen Yoloğlu, şunları söyledi:

"İlk zamanlarda ağaçtan kağnı, fayton yaparak çevremdekilere hediye etmeye ettim. Farklı şeyler yaparak kendimi geliştirmek istedim. Topladığım ağaçları önce motorlu testereyle şekillendiriyorum, sonra da atölyeye çevirdiğim tandır evinde ince işlerini yapıyorum. Kurumuş ağaçları topluyorum ve doğaya zarar vermiyorum. Bulduğum atık ağaçların yapısına, boyutuna göre eserlerime şekil veriyorum."