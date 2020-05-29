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Kurtları öldürüp yavrularını sahiplenenlere 15 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Erciş ilçesinde yaban kurtlarını öldürerek yavrularını sahiplenen 4 kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 15 bin 25 lira idari para cezası uygulandı.
Erciş Jandarma Komutanlığı, Van Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, İkizçalı Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların yaban kurdu avlandığı ve yavrularını sahiplendiği hakkında ihbar aldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaban kurdunu öldüren ve yavruları sahiplenen 4 kişiyi tespit etti.
Ekipler, tespit ettikleri kişilere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 15 bin 25 lira idari para cezası uyguladı.
[Fotoğraf: AA]
Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 3 yavru kurdu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.
Etiketler: yaban kurtları Van para cezasıSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 04:33
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