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İzmir’de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İzmir’de cuma namazı kılınacak camiler...
Yarın camilerde cuma namazı kılınmaya başlanacak. İl ve ilçe müftülükleri cuma namazının kılınacağı camileri açıklamaya başladı. Peki İzmir’de hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İlçe ilçe cuma namazı kılınacak camiler...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan beri toplu ibadete kapalı olan camilerde 29 Mayıs'ta ilk Cuma namazı kılınacak.
İzmir’de ilçe ilçe cuma namazı kılınacak camiler…
Aliağa
Balçova
Bayındır
Bayraklı
Bergama
Beydağ
Bornova
Buca
Çeşme
Çiğli
Dikili
Foça
Gaziemir
Güzelbahçe
Karabağlar
Karaburun
Karşıyaka
Kemalpaşa
Kınık
Kiraz
Konak
Menderes
Menemen
Narlıdere
Ödemiş
Seferihisar
Selçuk
Tire
Torbalı
Urla
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