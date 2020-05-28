Ankara Müftülüğü cuma namazının kılınacağı camilerin listesini açıkladı. Ankara’da gerekli şartları taşıyan camilerde cuma namazı kılınacak. Namaz cami avlularında ve açık alanlarda kılınacak.

Ankara Müftülüğünün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“29 Mayıs Cuma günü itibari ile cuma namazı aşağıdaki listede Kaymakamlıklarımızca tespit edilen Cami avlularında ve açık alanlarda eda edilmeye başlanacaktır.

Öğle ve ikindi namazları tüm camilerimizde sosyal mesafe kuralına uyularak cemaatle birlikte kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın kendi sağlıkları ve toplum sağlığının korunması için ibadetlerine evlerinde devam etmeleri gerekmektedir.

Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanacak ve son saf dolana kadar bu sıra takip edilecektir. Namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bu düzenin sağlanması için Vali/Kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda namaz kılınabilecek her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil "Cuma Heyeti" oluşturulacak ve kolluk personeli görevlendirilecektir.”

Ankara’da cuma namazı hangi camilerde kılınacak?

İşte ilçe ilçe cuma namazının kılınacağı camiler;

Akyurt

Altındağ

Ayaş

Bala

Beypazarı

Çamlıdere

Çankaya

Çubuk

Elmadağ

Etimesgut

Evren

Gölbaşı

Güdül

Haymana

Kahramankazan

Kalecik

Keçiören

Kızılcahamam

Mamak

Nallıhan

Polatlı

Pursaklar

Sincan

Şereflikoçhisar

Yenimahalle