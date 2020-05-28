Yumurtadan çıkmalarına yardımcı oluyor. Kutuya yerleştirip, ampulün altında ısınmalarını sağlıyor. Sakaryalı 13 yaşındaki Onur Yıldız, odasında 10'dan fazla civcive bakıyor. Hepsini kendi yaptığı kuluçka makinesinden çıkardı.

"2-3 ay önce bu makineyi yapmayı planlıyordum. Görmüştüm ama bir türlü fırsat bulamadım ama bu pandemi sürecinde öğlene kadar derslerimiz var, öğleden sonra boş olduğu için yapmaya karar verdim ve yapmaya başladım."

Civcivlerini kümeste büyütmeyi planlıyor

Genç yetiştirici, kuluçka makinesini ısıyı tutsun diye köpük kutudan yaptı. Isıyı ve nemi görebilmek için termostat yerleştirdi. Nemi artırmak için de mutfaktaki su ısıtıcısını kullandı.

18. günde nemin yüzde 80'e çıkmasını gerektiğini anlatan Onur Yıldız, "Bunun için ben çok çabaladım ama yüzde 69'lara çıktı ve çok üzüldüm yapamayacağım diye. Annemle çabaladık, su koyduk ve buhar makinesi yaptım kendime" dedi.

Sakaryalı öğrenci, civcivlerini yapacağı kümeste büyütmeyi planlıyor.

Haber-Kamera: Mehmet Karakaş