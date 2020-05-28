Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde rüzgarın, yarın sabah güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) ve fırtına (60-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Su baskınlarına karşı uyarı

Burdur, Antalya'nın kuzey ilçeleri, Isparta'nın batısı ile Afyonkarahisar'ın güneybatısında kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Burdur genelinde, Antalya'nın Döşemealtı, Aksu, Kepez, Korkuteli ilçelerinde, Isparta'nın Merkez, Gönen, Keçiborlu, Atabey, Uluborlu, Senirkent ilçelerinde ve Afyonkarahisar'ın Dinar, Çay, Evciler, Başmakçı, Dazkırı ile Kızılören ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.