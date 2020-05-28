Haber Giriş: Kaynak: AA
Su kuyusuna atılan köpek yavrularını itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da itfaiye ekipleri, su dolu kuyuya atılan 2 köpek yavrusunu kurtardı.
Konya'nın Kulu ilçesindeki Doğutepe Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan su kuyusunda yeni doğmuş 2 köpeğin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, 12 metre derinliğindeki su dolu olan kuyuya ip yardımıyla inerek 2 yavruyu boğulmadan kurtardı.
[Fotoğraf: AA]
Bölgeye gelen bir kişi tarafından kuyuya atıldığı belirlenen köpeklerin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bu arada köpekler, bir mahalle sakini tarafından sahiplenildi.
Etiketler: köpek kurtarma operasyonu Konya itfaiye ekipleriSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:17
Son Haberler
- 18:29
- 18:12
- 18:17
- 18:20
- 18:09
Sıradaki Haber
Safranbolu'nun ağaç tünelli yolu sürücülerini bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz