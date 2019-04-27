Sivas'ın Samankaya köyünde şehit Süleyman Solak'ın adını taşıyan okulun bahçesine öğretmen ve öğrenciler tarafından kum, taş ve çimentoyla dev Türkiye haritası resmedildi.

Okulun müdürü Eray Emrah Taşkıran, çalışmayı, 1994 yılında Şırnak'ta Gabar Dağı'nda şehit düşen ve okullarına adını veren Süleyman Solak anısına yaptıklarını söyledi.

Haritanın yaklaşık 80 metrekare alanda öğretmen ve öğrencilerin el emeğiyle yapıldığını anlatan Taşkıran, "Önce sınır kalıpları çakıldı, daha sonra kalıpların içine beton döküldü. İnce sivri taşların konulması ve boyanmasının ardından yaklaşık 20 günde harita tamamlandı" dedi.

Vatandaşların verdiği maddi ve manevi destekle yapılan eserin çok güzel ve amacına uygun olduğunu anlatan Taşkıran, "Sadece okulumuzun bahçesini güzelleştirmek adına yaptığımız bir şey değil, çocuklarımıza milli bilinci vermek istedik" diye konuştu.

Taşkıran, haritanın bir kenarına da tarihte yaşamış 17 Türk devletinin bayrağını diktiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Kaynak: AA