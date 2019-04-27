Bazalt taşı, "Karacadağ'ın şehre armağanı" olarak nitelendirilen özgün görünüşe sahip, kentin mimarisinin korunmasında önemli yer tutan bir taş.

Bu taş, işlenerek kullanımının artırılması amacıyla Sur Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü işbirliğiyle kurs düzenlendi.

Tarihi İçkale'deki Müze Müdürlüğünde tahsis edilen alanda, ilk etapta 25 genç eğitim almaya başladı.

Yaklaşık 2,5 ay sürmesi beklenen eğitimlere katılan kursiyerler, alacakları sertifika ile kentte yürütülecek restorasyon ve yeniden inşa çalışmalarında görev alma imkanına kavuşurken, bu mesleği yeni nesillere de aktarmış olacak.

Tarihi yapıların önemli bir kısmı bazalt taşından yapıldı

Sur HEM Müdürü Mehmet Gülsever, Sur ilçesinin tarihi yapıları ve eserleriyle dünyada müstesna bir yer olduğunu belirterek, ilçedeki tarihi yapıların önemli bir kısmının bazalt taşından yapıldığını anlattı.

Bu tarihi yapıların korunması ve kültürün nesilden nesile aktarımının sağlanması adına taş işleme kursu açılmasına yönelik proje hazırladıklarını belirten Gülsever, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin de desteğiyle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

50 kursiyer eğitim alacak

İŞKUR işbirliğinde yürüttükleri projeye Diyarbakır Müze Müdürlüğünün de yer tahsisi ile katkı sunduğunu vurgulayan Gülsever, kursiyer seçiminde de çok hassas davrandıklarından bahsetti.

"Kursiyerlerimizin üzerinden inşallah yeni nesillere bu mesleği aktaracağız. Malumunuz Sur yeniden inşa ediliyor. Özellikle tarihi evler aslına uygun yeniden restore ediliyor. Bu alanda kalifiye elemana çokça ihtiyaç var. Kursiyerlerimiz buradan mezun olduktan sonra restore edilecek ve yeniden yapılacak evlerde vazife alabilecekler, bu alanda istihdam edilebilecekler."

Gülsever, ilk etapta 50 kursiyere eğitim vereceklerini söyledi.

Ayrıca, ilerleyen süreçte bu eğitimi devam ettirme hedefinde olduklarını vurgulayarak, "Burada yetişecek ustalarımıza bu alanda yeni kurslar da açmayı hedeflemekteyiz. Bu kurslarla ilçemiz, ilimiz, memleketimiz birkaç usta dahi kazanırsa ne mutlu bize" dedi.

Kaynak: AA