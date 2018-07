Küçük raftingcilerin hedefi milli takım

İçişleri Bakanlığı'nın geçen yıl Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdiği Tuncay Sonel'in, kentin su sporlarındaki potansiyelinin açığa çıkarılması için verdiği desteklerle Tunceli rafting sporunda marka şehir olmak istiyor.

Mayıs ayında Türkiye Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapan ve elde edilen başarılı sonuçlarla İtalya'daki Dünya Rafting Şampiyonası'na 4 milli sporcu gönderen Tunceli'de, Vali Sonel'in öncülüğünde Munzur Çayı'nda yeni organizasyonlar için çalışmalar sürüyor.

Uluslararası yarışmalar için tescillenmiş 3 rafting parkuru

Ovacık Munzur Dağı eteklerinden çıkarak 75 kilometrelik yatağında çevresine hayat veren Munzur Çayı'nda, aynı zamanda Dünya Rafting Federasyonu (WRF) tarafından uluslararası yarışmalar için tescillenmiş 3 rafting parkuru var.

Munzur Vadisi Milli Parkı'ndan da geçen Munzur Çayı'nda tescillenen parkurlardan birinde kesintisiz 6-8 saat rafting yapılabiliyor.

Ülkenin en küçük yaş grubu raftingcileri de bu çayda her gün düzenli olarak yaptıkları antrenmanlarda, milli sporcu olmak ve ülkeyi yurt dışındaki müsabakalarda temsil etmek için ter döküyor.

"Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcular yetiştiriliyor"

Rafting antrenörü Ali Ekrem Canpolat, Tunceli'de rafting sporunun 2008 yılında yapılmaya başlandığını söyledi.

Tunceli'de 10 yıllık bir çalışmanın ardından Dünya Şampiyonası'na katılacak mili sporcuların yetiştirildiğini anlatan Canpolat, bunun haklı bir gurur olduğunu belirtti.

"Türk Milli Takımı'nın tamamı buradan çıksın"

Tunceli rafting takımlarının son yıllarda katıldığı organizasyonlarda önemli başarılar alarak kente döndüğünü söyleyen Canpolat, şunları anlattı:

"İlimizde şu an rafting branşında 60 lisanslı sporcumuz var. Bunlar çeşitli yaş gruplarından oluşmakta. En küçük grubumuz şu an 10-12 yaş aralığında. 100'ün üzerinde sporcu vardı, bunların içerisinden suyu seven, daha fazla kol becerisi ya da kas grupları uygun olan çocuklarımızı seçtik ve onlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Hedefimiz, Dünya Rafting Şampiyonası'na gönderdiğimiz sporcularımızdan çok daha iyi sporcular yetiştirmek. İleride Türk Milli Takımı'nın tamamı buradan çıksın ve buradan yoluna devam etsin istiyoruz."

"Vali Sonel her konuda yardımcı oldu"

Vali Tuncay Sonel'in kent için önemli projeleri hayata geçirdiğini ve başarıyla yürüttüğünü belirten Canpolat, projeler daha tamamlanmadan bile kentin görünüşünün ve havasının değişmeye başladığını söyledi.

"İlimizde yapılan bu çalışmalara desteklerinden dolayı Tuncay Sonel'e teşekkür ediyoruz. Bizlere her konuda yardımcı oldu. Ekipman, ulaşım, yeme-içme konusunda destek verdi. Burada yapılan organizasyonda tüm sporcuların konaklaması, yeme-içme alanları dört dörtlüktü."

Hedef milli forma

Minik sporculardan 11 yaşındaki Eylül Toka ise bir yıldır rafting yaptığını söyledi.

"Hocamız sayesinde raftinge başladık ve bu sporu çok sevdik. Şu anda sadece dış kürek çekiyoruz ama zamanla gelişeceğini düşünüyorum. Milli takıma giden ablalarımızı örnek alıyoruz ve biz de ileride milli takıma gitmeyi hedefliyoruz."

11 yaşındaki Eylül Karabulut, "Raftinge yeni başladık ve suyu çok seviyorum. Arkadaşlarımla suda vakit geçirmeyi de çok seviyorum. İleride raftingci ve doktor olmak istiyorum" dedi.

12 yaşındaki Irmak Polat ise, su sporlarını ve raftingi çok sevdiğini belirterek arkadaşlarıyla ortak hedeflerinin, milli takıma seçilmek ve dünya şampiyonluğu olduğunu anlattı.

