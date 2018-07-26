Tedavi edilen iki yavru baykuş doğaya bırakıldı

Antalya Alanya'da yaralı halde bulunan iki yavru baykuş, tedavilerinden sonra doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisliği ekipleri, farklı zamanlarda yaralı halde buldukları baykuşları, Alanya Belediyesi Veteriner Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

İki baykuş, rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasıyla doğaya salındı.

Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, yuvasından düşen baykuşların tedavilerinin başarıyla tamamlandığını, onları doğal ortamlarına saldıkları için de mutlu olduklarını söyledi.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz ise yaklaşık yedi aylık rehabilite sürecinde kuşların hayatlarını sürdürebilmelerinin sağlandığını anlattı.

Kaynak: AA