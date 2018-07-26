Kadın tulum sanatçısı enstrümanı dünyaya tanıtıyor

İstanbul'da yaşayan Filiz İlkay Balta, çocuk yaşlardan itibaren ilgi duyduğu tulumu, üniversite eğitiminin ardından çalmaya başladı.

Filiz İlkay Balta şimdi ise, İtalya'dan Tunus'a birçok ülkeden bu enstrümanı çalmak için Türkiye'ye gelenlere eğitim veriyor.

Tulumu dünya çapında duyurmak istiyor

Tulum sanatçısı Balta, enstrümanını dünya çapında duyurmak istediğini, tulumun kendisini beslediğini söyledi.

"Kadınların bu sanata gönül vermelerini sağlayabilmeyi umuyorum. Üniversite yıllarında başka enstrümanlarla da ilgileniyordum. Tulum, çalmayı düşündüğüm bir enstrüman değildi. Tulum çalmaya üniversite eğitimim bittikten sonra başladım. Tulumu dünya çapında elimden geldiğince duyurmak istiyorum. Tulum çalmayı öğrenme aşamasından sonra anılarım, yaşadıklarım biriktikçe tuluma olan bağlılığım arttı. Tulum beni besliyor."

"Olumlu tepkiler aldım, bu durum beni motive etti"

Filiz İlkay Balta, çocukluk yıllarında katıldığı bir köy pikniğinde tulumu gördüğünü, o dönemlerde tuluma sahip olmanın çok zor olduğunu anlattı.

Ailesinin ve çevresinin tulum çalmaya karar verdiğinde şaşkınlık yaşadığını belirten Balta, şöyle devam etti:

"İlk olmanın verdiği avantajlar ve dezavantajlarla karşılaştım. İnsanlar beni görünce hayret ediyor ve tebrik ediyor. Kadın olarak tulum çaldığım için aldığım tepkiler olumlu oluyor, bu durum beni de motive etti. Sahnede beni görmeleri ve keyif almaları bu sanatı meslek olarak seçmemi sağladı. Tulum kondisyon ve nefes isteyen bir enstrüman türüdür. Yorucu ve hareketlidir. Sosyal bir sanat, onu toplumla paylaşmak zorundasınız."

"Ailem 'tulumcu mu olacaksın' diye tepki gösterdi"

İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans yaptığını ve tulum çalmayı öğrenmeye başladığında ailesinden tepki aldığını söyleyen Balta, "Ailemi 'O kadar okudun tulumcu mu olacaksın, düğünlerde tulum mu çalacaksın' diye tepki gösterdi. İlk başta hiç teşvik görmedim, ailem ve çevrem çok şaşırdı. Bu alanda pes etmediğimi ve başarılı olduğumu gördükleri zaman destek verdiler" dedi.

Türkiye'yi yurt dışında temsil etti

Filiz İlkay Balta, son yıllarda dünyada tulum enstrümanı çalma noktasında kadınların ön plana çıktığını belirtti.

"Yurt dışında ülkemi çok fazla yerde temsil ettim. İnternet aracılığı ile beni buluyorlar. Birçok festivale katıldım. Yurt dışında tulum çalan birçok kadın sanatçı var. Dünyada tulum çalma noktasında kadınlar ön plana çıkmaya başladı. İspanya'da Hindistan'da bu sanatı temsil eden birçok kadın sanatçı var."

Balta, tulum enstrümanı çalan sanatçıları İstanbul'da düzenlenecek festivalde bir araya getirmek istediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA