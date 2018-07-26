Doğu'da tatilcilerin gözdesi Hazar Gölü

Elazığ Sivrice'de bulunan Hazar Gölü her geçen yıl daha fazla turist çekiyor.

Çevresinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri, çok sayıda yazlık ev ve tatil sitesi ile kamp alanları bulunan tektonik göl, yaz boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden vatandaşlara Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.

Türkiye'nin en derin göllerinden

Hazar Baba ve Mastar dağları arasında yer alan, 22 kilometre uzunluk ve 5-6 kilometre genişliğe sahip Türkiye'nin en derin göllerinden Hazar Gölü, gün boyu güneş ışınlarına göre mavi ve yeşilin her tonuna bürünmesiyle de ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Hazar Gölü'nü yaz boyunca sıcak havada serinlemek, dinlenmek ve tatil yapmak için tercih edenler arasında, ülkenin farklı bölgelerinin yanı sıra Libya, Irak, İran ve Suriye'den gelen turistler de var.

"Her geçen yıl daha fazla turist çekmeye başladı"

Gölde dinlenme tesisi işleten Mehmet Bahçeci, Hazar Gölü'nün çevresindeki çok sayıda yazlık, dinlenme tesisleri, kamp alanları ve plajları ile ziyaretçilere güzel bir tatil için her türlü imkanı sunduklarını söyledi.

"Göl tanıtımlarla her geçen yıl daha fazla sayıda turist çekmeye başladı" diyen Bahçeci, gölün özellikle hafta sonu büyük ilgi gördüğünü belirtti.

"Ortadoğu'dan, Suriye, İran, Irak ve Libya'dan konaklamak için gelen misafirlerimiz oluyor. Günübirlik olarak Diyarbakır başta olmak üzere Tunceli, Bingöl ve Elazığ'dan ziyaretçiler geliyor. Bununla beraber batıdan da konaklamak için gelen çok fazla misafirlerimiz oluyor. Kayseri, Malatya, Ankara ve Antalya'dan gelen ziyaretçilerimiz de oluyor."

"Balayı için burayı tercih ettim"

Diyarbakır'dan Dilan Sert, "Balayı için burayı tercih ettim. Hazar Gölü gerçekten çok güzel bir yer. Tekrar böyle bir fırsatım olsa yine gelirim" dedi.

İstanbul'dan Gökhan Yıldırım ise, Hazar Gölü'nün hem doğal güzellikleri hem de çevresindeki sosyal alanlarıyla stres atıp dinlenmek isteyenler için çok ideal bir yer olduğunu söyledi.

10 yıldır tatil için tercihi Hazar Gölü

Abdurrahim Sert de, yaklaşık 10 yıldır tatil için Hazar Gölü'nü tercih ettiğini anlattı.

"Hazar Gölü yeni yatırımlarla Doğu'nun turizm cenneti olabilir. Buranın doğasını, manzarasını Antalya'ya değişmem fakat gönül istiyor ki buralar daha da kalkınsın, imkanlar daha da fazla olsun, daha iyi hizmetler verilsin. Bizim için Hazar Gölü denildiğinde akan sular durur."

Kaynak: AA