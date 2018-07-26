"Minare gölgesinde nikah" geleneği devam ettiriliyor

Resmi nikahları kıyıldıktan sonra camiye giden yeni evli çiftler, imam nikahlarını tarihi camide şahitler huzurunda tamamlıyor.

Edirne'de yaşayan ve hayatlarını birleştiren Orkun ve Gözde Özen çifti de, imam nikahlarını minare gölgesinde kıydırmayı tercih edenlerden oldu.

"20 yıldan bu yana geleneği sürdürüyoruz"

Dar-ül Hadis Camii İmamı Mahmut Eroğlu, dünya evine giren çiftlerin "minare gölgesinde nikah" geleneğine ilgi gösterdiğini söyledi.

Tarihi camide kıyılan nikahın çiftler için güzel bir hatıra olduğunu ifade eden Eroğlu, "20 yıldan bu yana tarihi camimizde bu geleneği sürdürüyoruz. Bugün de Özen çiftimizin nikahını kıymanın mutluluğunu yaşadık. Bundan sonra da toplumumuzun her kesiminden kardeşlerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Resmi nikahını kıydıran kardeşlerimizin arzu etmeleri halinde imam nikahlarını burada kıyıyoruz. Türkiye'nin en çevreci camisi olması sebebiyle gençlerimiz hem gelip nikahlarını kıydırıyor hem de çevrenin güzelliğinde hatıralar edinerek gelecek yıllar için güzel izler bırakmış oluyorlar" dedi.

"Tüm arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum"

II. Murad tarafından Tunca Nehri kıyısında yaptırılan tarihi camide nikah kıydırmanın mutluluğunu yaşayan Orkun Özen ise, "Resmi nikahımızı kıydıktan sonra Türkiye'nin en çevreci camisinde imam nikahımızı kıydık. Tüm genç arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Allah'ın izniyle bundan sonra daha mutlu bir hayat geçireceğiz" diye konuştu.

Gözde Özen de çok mutlu olduğunu belirterek, evlenecek çiftlere Dar-ül Hadis Camii'nde nikahlarını yaptırmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA