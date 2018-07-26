Diyarbakır'da terör mağdurlarına kuaförlük hizmeti

Diyarbakır Din Hizmetleri Derneği ile Sosyal Konutlar Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından hayata geçirilen projeyle, dar gelirli aileler ile terör saldırılarında Sur’daki evini terk etmek zorunda kalarak Kayapınar’a yerleşen ailelere mensup kadın ve çocukların saç kesim ve bakımı yapıldı.

Diyarbakır Din Hizmetler Derneği üyesi Ayşe Yıldırım, yaklaşık 3 yıldır Sur'da terör mağdurları ile dar gelirli ailelere çeşitli yardımlar yaptıklarını söyledi.

ADEM ile hazırladıkları proje kapsamında, kadın ve çocukların saç bakım ihtiyaçlarını giderdiklerini anlatan Yıldırım, "Bu çalışmayı ayda ya da iki ayda bir sürdürebiliriz. Gönüllü 5 kadın kuaförü arkadaşımız çalışıyor" dedi.

Gelir seviyeleri düşük

Sosyal Konutlar ADEM Koordinatörü Sedef Güler de, merkez olarak 10 kursta 173 kursiyere eğitim verdiklerini belirterek, "Çoğu ailemizin gelir seviyesi düşük. Engelli, dul maaşı gibi devletten aldıkları yardımlarla geçiniyorlar. Biz de açtığımız kurslarla meslek edindirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Mağdurlardan Hanım Kazat, Sur'da yaşanan olaylar sırasında çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Sur'dan çıktıktan sonra devletin kendilerine yaptığı yardımları anlatan Kazat, şöyle devam etti:

"Devletimiz bize ev kiraladı, su ve elektrik faturalarımızı ödedi, mesleki kurslar açıldı, okuma yazma öğreniyoruz. Devletimiz birçok konuda yardım etti, Allah razı olsun. Devlet olmazsa biz zaten açız. Bayramda, ramazan ayında bize gıda yardımı yapılıyor."

"Uzun süredir kuaföre gidememiştik"

Uzun süredir kuaföre gitmediğini söyleyen Kazat, "Kızımla geldim, saçımızı kestik, çok güzel de oldu. Bu hizmetin verilmesini isteriz, mutlu da oluruz. Maddi sıkıntıdan dolayı kızlarımla uzun süredir kuaföre gidememiştik" dedi.

Yazgül Tari de, "Bu imkanı bize tanıdılar, sağ olsunlar. Aile Destek Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizden de razı olsun. Bize her türlü imkanı sağlıyor. Uzun zamandır kızımla kuaföre gitmemiştik, birlikte geldik" diye konuştu.

Kaynak: AA