Ukrayna'nın doğal pembe kaplıcası: Lemuriyske Gölü

Ukrayna Kherson'da bulunan Lemuriyske Gölü, sıra dışı pembe rengiyle ilgi çekiyor. Aynı zamanda, doğal bir kaplıca olan tuzlu göle tedavi için gidenler var.

Gölün kıyılarında yer alan çamurların iyileştirici özelliğe sahip olması bölgeyi tercih edilen yerlerden biri yapıyor. Gölün sağlığa olan faydalarının dışında başka bir özelliği daha var. Bu da sadece tuzlu ortamda yetişen su bitkilerinin çiçeklenmesiyle pembe rengini alması.

Turist Oleksandr Nikitin, ameliyattan sonra iyi geleceğini düşündüğü için göle gittiğini ve çamurun iyileştirici etkisi sayesinde daha iyi hissettiğini söyledi.

Göl, Hryhorivka kasabasının 5 kilometre güneyinde ve yılda yaklaşık 10 bin turist ağırlıyor.

Yöre halkı, gölün 1960'larda düşen savaş uçağının oluşturduğu bir delik olduğunu ve bu deliği yakındaki Syvash Gölü'nün sularının doldurduğunu düşünüyor.

Kaynak: Reuters