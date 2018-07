Dünya’dan 384 bin kilometre uzakta evlilik teklifi

Fransız bir düğün organizasyon şirketi, evlilik teklifi konusunda ilginç bir fikir sundu.

Şirket, 125 milyon euro karşılığında çiftleri Ay’a götürmeyi vaat ediyor.

Böylesine ilginç bir evlenme teklifi için para vermek yetmiyor. Çiftlere, seyahat öncesinde 3 ila 5 ay sürecek ‘uzay kapsülünde yaşama uyum sağlama eğitimi’ verilmesi planlanıyor.

Çiftler, eğitim sonrası Dünya'dan 384 bin kilometre uzakta, uzay kapsülünde bir haftalık uzay yolculuğu yapacak.

Teklif de, Florida'daki Cap Canaveral üssünden fırlatılacak olan kapsülde gerçekleşecek. O sırada ise Frank Sinatra’nın Fly Me to the Moon” şarkısı çalacak.

2022’de başlayacak uygulama için çiftler, web sitesi üzerinden rezervasyon yaptırabilecek.

Kaynak: TRT Haber