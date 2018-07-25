Günpınar Şelalesi el değmemiş doğasıyla ilgi görüyor

Malatya Darende Günpınar Şelalesi, bozkır'ın yeşil cenneti olarak nitelendiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü şelaleyi bir süre önce Türkiye'nin 243. tabiat parkı ilan etti.

Tablo gibi bir manzara

Darende ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Günpınar Şelalesi, aynı adı taşıyan ve 650 dönümlük vadisiyle de her mevsim ziyaretçilerine tablo gibi bir manzara sunuyor.

Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden tabiat parkı, yeşilin ve mavinin her tonunu bünyesinde barındırıyor.

"Eşsiz doğal güzelliklere sahibiz"

Darende Kaymakamı Enver Zengince, Günpınar Şelalesi'nin ilçenin önde gelen turizm değerleri arasında yer aldığını söyledi.

Kaynağın doğduğu yerden şelalenin döküldüğü yere kadar olan bölgede iki kilometrelik kanyon bulunduğunu belirten Zengince, Günpınar'ın 40 metre yükseklikten dökülen Türkiye'deki birkaç şelale arasında yer aldığını ifade etti.

"Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde eşsiz doğal güzelliklere sahibiz. Bu ilçemizi hem Malatya'nın hem de Türkiye'nin önemli bir merkezi haline getiriyor."

"Misafir sayısını artıracak"

Kaymakam Enver Zengince, Günpınar Şelalesi'nin tabiat parkı ilan edilmesinin turizmi hareketlendireceğini belirterek, şunları söyledi:

"Burası tarihi ve kültürel bir havza. Günpınar Şelalesi'nin tabiat parkı olmasıyla Bakanlık ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün buraya yatırımları da artacak. Burası tabiat, kültür çevresine göre yeniden şekillendirilecek. İnsanlar şu an sadece şelaleyi görmeye geliyorlar fakat yatırım yapıldıktan sonra hem 2 kilometre uzunluğundaki kanyonu görme hem de yürüyüş ve safari yapma fırsatı bulacaklar. Ayrıca mesire alanlarının gelişmesi, gelen misafir sayısını arttıracak. Bu da ilçemize çok büyük hareketlilik kazandıracak."

Kaynak: AA