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Gün batımında koyunların Nemrut Dağı'na yolculuğu

Bitlis'te çobanlar, koyunlarını otlatmak için Türkiye'nin en büyük volkanik gölünün üzerinde bulunduğu Nemrut Dağı'nın eteklerine yolculuk ediyor.

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Bitlis Tatvan'da çobanların otlatmak amacıyla Nemrut Dağı'nın eteklerine götürdükleri koyunların gün batımındaki tozlu yolculuğu, güzel görüntüler oluşturdu.

Kıyıdüzü Köyü'nde çobanlar binlerce koyunu otlatmak için yaz başında Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara götürüyor. Burada gün boyu otlatılan sürüler, akşam saatlerinde yeniden köye getirilerek süt sağımı yapılıyor.

Sağım işlemi bittikten sonra sönmüş bir volkanik dağ olan ve Türkiye'nin en büyük volkanik gölünün üzerinde bulunduğu Nemrut Dağı'nın eteklerine 6 kilometrelik tozlu yayla yolculuğu başlıyor.

Gün batımına doğru kızıl bir renge bürünen vadiler eşsiz görüntüler ortaya çıkarıyor.

Sürülerin gün batımındaki tozlu yolculuğu drone ile görüntülendi.

Kaynak: AA 

Etiketler: tatvan, Nemrut Dağı, koyun, gün batımı, çoban, Bitlis
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