Kuaförüne bağışlanan saçlarla kanser hastalarına peruk yapıyor

Samsun İlkadım'da kuaförlük yapan 33 yaşındaki Hüseyin Alkan, sosyal medya hesabından başlattığı kampanyayla pek çok kanser hastasının yüzünü güldürmeyi başardı.

Alkan, kanser hastalarına psikolojik destek sağlamak için böyle bir çalışma yapmaya karar verdiğini söyledi.

Lösemi hastasının saçlarını kestiğinde etkilendi

Kemoterapi tedavisi gören hastaların saçlarının döküldüğünü, bunun da hastalarda ve yakın çevresinde moral bozukluğu yarattığını anlatan kuaför Hüseyin Alkan, şöyle devam etti:

"Bir müşterimin lösemi hastası olan kızının saçlarını kesmeye gittiğimde yaşadıklarım beni çok etkiledi. Saçları dökülen kanser hastalarının yaşadıkları psikolojik tahribatı azaltmak, onları mutlu etmek için gerçek saçtan peruk yaparak hediye ediyorum.

Hastaneye gittiğimde çok uzun saçları olan müşterimin saçlarını dibinden keserken çok üzüldüm. Saçları kesilen müşterim, 'Saçlarım uzayana kadar bir daha aynaya bakmayacağım.' dedi. Bu sözü beni çok etkiledi. Kestiğim saçları peruk haline getirdim. Birkaç gün sonra hastamın ziyaretine giderek peruğu başına taktım. Çok sevindi. Bu olayın ardından da bütün saçları dökülen kanser hastaları için kampanya başlattım."

Gönüllülerden saçlarını bağışlamalarını istiyor

Hüseyin Alkan, yaklaşık 2 yıldır sosyal medya hesabından bu kampanyayı yürütüyor. Kanser hatalarına peruk yapmak için gönüllülerden saçlarını bağışlamalarını istiyor.

"40 küçük hastaya peruk yaptık"

Alkan, iş yerine gelen müşterileri ve kampanyaya destek olan kadınların saçlarını alarak özel tasarım peruklara dönüştürüyor.

"Kanser hastalarına orijinal saçtan peruk sağlamak için çalışıyorum. Kısa sürede çok sayıda gönüllü, saçını bağışladı. Saçlarını bağışlayan büyük, küçük herkes saçları ile birlikte güzel duygularını da yazıp saçlarına iliştirip gönderiyor. Bugüne kadar 40 küçük hastaya peruk yaparak onların yüzünün gülmesini sağladık. Bu hastalığın en büyük ilacı moral. Peruk bu nedenle sihirli bir ilaç. Hasta, 'Peruk alın' diyemiyor, bazen aklına bile gelmiyor. Bir peruk sadece hastayı değil, tüm ailenin moralini düzeltiyor. Çoğunlukla hastanın çevresi talepte bulunuyor. İlk geldiklerinde çekiniyor ve utanıyorlar. Perukları ücretsiz vereceğimize inanmıyorlar. Peruğu takıp çıktıklarında çifte mutluluk yaşıyorlar."

"Torunumun öğretmeni kampanyayı sosyal medyadan öğrenmiş"

Hüseyin Alkan'ın kampanyasını öğrenerek Yakakent ilçesinden hasta torununu götüren Pervin Kılınç, şunları anlattı:

"Torunumun öğretmeni kampanyayı sosyal medyadan öğrenmiş ve bizi haberdar etti. Kızımı kanserden kaybettim. Ardından 12 yaşındaki torunumda da hastalık olunca çok zor günler geçirdim. Bir de torunumun saçları dökülünce, arkadaşlarını bile görmek istemedi. Ancak şimdi Hüseyin Alkan Bey'in sayesinde yüzü gülüyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum."

Kaynak: AA