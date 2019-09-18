Muğla'da yaşayan Kore Gazisi Mehmet Karakuş.

Tıpkı Süleyman Astsubay'ın "Ayla"sı gibi, Kore Gazisi Mehmet Karakuş'un da "Osman"ı var.

69 yıl önce ülkesinde binlerce kilometre uzakta katıldığı savaş sırasında öz evladı gibi baktığı ve "Osman" adını verdiği kimsesiz çocuğu tekrar görmenin hayalini kuruyor.

Milas ilçesinde yaşayan 17 Kore gazisinden biri olan 90 yaşındaki Mehmet Karakuş, 1950 yılında katıldığı Kore Savaşı'nda yaşadığı anıları ve zor günleri unutamıyor.

Türk askerinin kahramanlıklarını anlatan Karakuş, çok çetin geçen savaşta büyük zorluklara göğüs gerdiklerini, iki defa yaralanmasına rağmen tedavisinin ardından hemen cepheye döndüğünü söyledi.

Türk askerinin kahramanlıklarının savaşa damga vurduğunu ifade eden Karakuş, savaşta çok zorluk çektiklerini, bazen aç kalmalarına rağmen savaşmayı, mücadele etmeyi bırakmadıklarını vurguladı.

"Türk askeri dünyaya insanlık dersi verdi"

Türk askerlerinin sadece savaşmadığını, aynı zamanda cephe gerisinde tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini anlatan Karakuş, şunları söyledi:

"Kore Savaşı'nda anası, babası vurulmuş çocukları bize verdiler. Onları besledik, giydirdik ve öz evlatlarımız gibi sevdik. Bu çocuklar, savaş alanında umudumuzu güçlü tutar, bizlere bolca moral verirdi. Benim baktığım çocuğa Osman ismini vermiştim. Biraz Türkçe öğrendi. Osman'ı, ülkemize dönerken gözyaşları içerisinde Seul'de bıraktık. Osman'ı çok görmek istiyorum, özlüyorum. Tabii insan kendi evladı gibi sevince, ayrılmak da çok zor geliyor."

Karakuş, savaşta en acı yarayı alanların, askerler değil yetim kalan çocuklar olduğuna dikkati çekti.

"Siz bizim için var oldunuz. Biz de sizin için varız"

Güney Kore'nin davetlisi olarak 25 Eylül'de bu ülkeye gideceğini belirten Karakuş, yıllar geçmesine rağmen Osman'ı da görme ümidiyle büyük bir heyecanla bu ziyareti yapacağını söyledi.

Güney Kore'nin Türklere minnettar olduğunu, savaşta başlayan dostluğun yıllar geçtikçe perçinlendiğini vurgulayan Karakuş, Güney Kore'deki gençlerin, "Siz bizim için var oldunuz. Biz de sizin için varız. Türkler olmasa biz dünyada yoktuk" dediklerini anlattı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban ise Milas'ın, Türkiye genelindeki ilçeler arasında en çok Kore gazisinin yaşadığı yerlerin başında geldiğini söyledi.

Türk askerinin kahramanlıklarının yanı sıra insani yönü ve merhametiyle de her zaman takdir topladığını vurgulayan Sarban, "Şu anda Kore gazimiz 17 kişi kaldı. Türkiye genelinde ilçe bazında baktığınız zaman Türkiye'de en fazla Kore gazisi olan şehirlerden biriyiz. 60 da Kıbrıs gazimiz var" dedi.

Kaynak: AA