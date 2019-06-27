Kore Savaşı'nın 69. yılı

Anıta çelenklerin bırakılması ve askeri bandonun iki ülke marşlarını çalmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Törene, Kore savaşı gazileri de katıldı.
Törene Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) Genel Başkanı Şükrü Tandoğan da (solda) katılarak anıta çelenk bıraktı.
Törene, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak (sol 4), Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi (sol 5), Gaziler, Koreli yetkililer ile askeri erkan katıldı.
Törene katılan Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi anıta çelenk bıraktı.
Törene katılan Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak anıta çelenk bıraktı.
Törene katılan Koreli askeri yetkililer anıta çelenk bıraktı.
Törene katılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Şükrü Tandoğan (solda) anıta çelenk bıraktı.
Törene, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak (ortada), Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi (sağda), Gaziler, Koreli yetkililer ile askeri erkan katıldı.
Törene katılan Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi konuşma yaptı.
Törenin ardından Gazi Orduevi`nde gerçekleştirilen etkinlikte iki ülkenin yöresel dansları sergilendi.
Törenin ardından Gazi Orduevi`nde gerçekleştirilen etkinlikte 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri (sağda) ile Koreli yetkililere plaket takdim edildi.
Törenin ardından Gazi Orduevi`nde gerçekleştirilen etkinlikte 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri konuşma yaptı.
Törenin ardından Gazi Orduevi`nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, savaşta hayatını kaybetmiş Türk askerlerinin yakınlarına hediye verdi.
Törenin ardından Gazi Orduevi`nde gerçekleştirilen etkinlikte 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri (solda) muharip gaziler ve ailelerine hediye verdi.