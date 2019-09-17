Kore kahramanlarının TSK arşivlerindeki fotoğrafları

Savaşa katılan Birinci Kore Tugayından bazı subaylar. (Arşiv)
Kore Savaşına katılan bir Türk askeri (Arşiv)
Birinci Kore Birliği`ne katılan askerler trenle uğurlandı. (Arşiv)
Kore Savaşına katılan askerler gemiyle rıhtımdan ayrıldı. (Arşiv)
Birinci Kore kafilesinin Tuğgenerali Tahsin Yazıcı, General Kean ile görüştü. (Arşiv)
2. Kore Tugayı, Kurmay Albay Nuri Pamir, Amerikalı Müşavir Yarbay Maynart B. Weswer ile durum tespiti yaptı. (Arşiv)
Kore`de bulunan Türk askeri tugay karargahının genel görünümü. (Arşiv)
Kore`de bulunan Türk askerine Koreliler sevgi gösterisinde bulundu. (Arşiv)
Bir haberci, kumandanına durum bilgisi verdi. (Arşiv)
Kore`de bulunan Türk askerleri düşmana yaklaştı. (Arşiv)
Bir keşif kolu bir askerin sırtında rapor yazdı. (Arşiv)
Kore`de bulunan Türk askeri top atışı yaptı. (Arşiv)
Türk askeri Kore köyünden ciple geçti. (Arşiv)
Şahap Gürler, Türk Tugayını teftiş etti. (Arşiv)
Türk Tugayının gösterdiği kahramanlıkların mükafatı olarak törenle mavi rozet verildi. (Arşiv)
Komutan, yaralı askerleri hastanede ziyaret etti. (Arşiv)
Savaşta yaralanan gaziler uçakla yurda döndü. (Arşiv)
Savaşta yaralanarak yurda dönen gaziler dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından ziyaret edildi. (Arşiv)
Kore Savaşında yer alan Türk subayları. (Arşiv)
Yetim kalan Koreli çocuklarla fotoğraf çektiren Türk askeri. (Arşiv)
Yetim kalan Koreli çocuklarla fotoğraf çektiren Türk askeri. (Arşiv)
Yetim kalan Koreli çocuklarla fotoğraf çektiren Türk askeri. (Arşiv)
Şehit olan Türk askeri defnedilmeye götürüldü. (Arşiv)
Şehit olan Türk Askerinin cenaze töreni. (Arşiv)
Şehit olan Türk Askerinin cenaze töreni. (Arşiv)
Esirler, askerler tarafından sorguya çekildi. (Arşiv)
Tahrip edilen bir köprü. (Arşiv)
Türk askeri yurda döndü. (Arşiv)
Balıkesir Kız Sanat Enstitüsü öğrencileri, tugaya bayrak hediye etti. (Arşiv)
İstanbul Yüksek Tahsil Talebe Birliği, tugaya bayrak hediye etti. (Arşiv)
Sıhhiye Teknisyen Okulu`nun tugaya hediye ettiği bayrak. (Arşiv)
Kore Pusan Şehri`nin genel görünüşü. (Arşiv)
İnçon Limanı`nın genel görünüşü. (Arşiv)
Komünist zulmünden kaçan yerli halk. (Arşiv)
Komünist zulmünden kaçan yerli halk. (Arşiv)
Kore`de Öksüz ve yetim çocuklar. (Arşiv)
Yurda dönen askeri kafilenin bölük temsilcilerini, tugay komutanı ayrı ayrı uğurladı. (Arşiv)
Yurda dönen kafile adına, Taksim Abidesi`ne gaziler tarafından çelenk konuldu. (Arşiv)
Amerikan GenelKurmay Başkanı Orgeneral Lawton Collıns`ın Türk Askeri Tugayını ziyaret etti. Collınsın`ı Yüzbaşı Halit Hocaoğlu (sol 4) Tugay Komutanı Tahsin Yazıcı (sol 3) karşıladı. (Arşiv)
Kore`yi ziyarete gelen General MC. Arthur`u, Swan Havaalanında Koreli General Pakinyap (solda), Ordu Kurmay Başkanı (sol 2), İngiliz Tugay Komutanı (sol 3), Kolordu Komutanı Korgeneral Mılburn (sol 4), 8.Ordu Komutanı General Ridgway (sağ 5), 25.Tümen Komutanı General Kean (sağ 4), 3.Tümen Komutanı General Seoul (sağ 3) ve Türk Tugay Komutanı Tahsin Yazıcı (sağ 2) karşıladı. (Arşiv)
7. Tugay Konutanı, 5.Kore Türk Tugayını ziyaret etti. (Arşiv)
Şoförlerin yemin töreni. (Arşiv)
Şoförlerin yemin töreni. (Arşiv)
7. Tugay Komutanı, 5.Kore Türk Tugayını ziyaret etti. (Arşiv)