8 aylıkken görme engelli olduğu öğrenilen Rus anne ve Türk babanın çocuğu olan Evelina, paten sürmeyi çok seviyor.

Eksilmez ailesi, kızlarının karanlık dünyasını aydınlatmak için ona her zaman destek oldu.

İlkokulu ailesinin yanında, Samsun'da tamamlayan Evelina, Karadeniz Bölgesi'nde durumuna özel ortaokul bulunmadığı için Ankara'da, Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulunda eğitimine devam etmeye başladı.

Ablasının kullandığı patenin sesini duyan ve patene merak salan Evelina, bundan hem keyif aldı hem de ortaya koyduğu performansla ailesinin yüzünü güldürdü.

"Doğuştan yetenekli"

Evelina'nın annesi Viktorya Eksilmez, 2004'te Türk eşiyle evlendiğini ve 3 çocukları olduğunu söyledi.

Eşininin 2 yıl önce akciğer kanserinden hayatını kaybettiğinden bahseden Eksilmez, çocuklarıyla Türkiye'de yaşamaya devam ettiklerini anlattı.

Evelina'nın oldukça yetenekli olduğunu vurgulayan Eksilmez, "Evde patenimiz varken çocuğumuz aldı eline pateni, bir giydi ve bir daha da bırakmadı. Görme engeli olduğu için patenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu. Sadece sesini duyuyordu. Anneannesi ablasına paten hediye etti. Daha sonra Evelina kullanmaya başladı. Allah onların bir tarafından alıyor ama öbür taraftan çok daha iyi yetenekler veriyor. Ben buna çok inanıyorum. Kızıma güveniyorum. İnanıyorum ki o bu alanda Türkiye'nin birincisi olacak" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde görme engelliler için ortaokul bulunmadığını belirten Eksilmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim kızım zaten çok yetenekli. Onun yetenekleri dört yaşından beri belirgin oldu. Çocuğumun okuma isteğini gördüm ve 5 yaşında Rize'de işitme engelliler okuluna kaydını yaptırdım. Birinci ve ikinci sınıfını orada bitirdi. Daha sonra Samsun'a taşındık. Orada da 3 ve 4'üncü sınıfı bitirdi. Karadeniz Bölgesi'nde görme engelliler için ortaokulumuz olmadığı için de Ankara'yı Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulunu seçtik. Kızımızın okumasına devam etmesini istiyoruz."

"Engelli çocuğa sahip olan aileler asla ve asla korkmasın"

Engelli çocukları olan ailelerin asla korkmaması gerektiğini anlatan Eksilmez, "'Aman düşecek, aman o olacak' gibi şeyler söylemesinler. Düşer, kalkar, biz böyle büyüdük, böyle biliyoruz ve çocuklarımız böyle ayakta durmayı öğreniyor" ifadelerini kullandı.

Evelina'nın yatılı okuyacağını, eğitimi için bunun gerekli olduğunu söyleyen Eksilmez, şunları anlattı:

"Biliyorum, bir tarafta acı oluyor ama diğer tarafta çocuğumun geleceği için bu ayrılığa katlanıyorum. Sonuçta anne-babalar her zaman yanında olamayabiliyor. Devletimizin engelli çocuğu olan, eşi olmayan kişilere de yardım etmesini istiyoruz."

Evelina Eksilmez ise paten kaymayı çok sevdiğini anlattı. Ablasının yardım ettiğini vurgulayan Evelina, "Ablam da bana yardım etmişti biraz. Paten kayarken tek ayağımı kaldırmayı da anneannem öğretti. Kedimiz Murka'yı ve yavrularını özleyeceğim, ailemi de özleyeceğim. Büyüyünce de veteriner olmak istiyorum. Çünkü hayvanları çok seviyorum. Burada da yüzmeyi öğrenmek istiyorum" dedi.

Kaynak: AA